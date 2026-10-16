Fallet med Paulus/Lily visar att män inte ska fängslas med kvinnor

Erik Helmerson: Juridiska kön blir biologiska när man är inlåst med dem

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Det är en isande historia, men också en som kan få många att säga ”Vad var det jag sa?”

Expressen berättar om Paulus, en man som mördade sina två barn och dömdes till livstid. På Tidaholmsanstalten bytte hen juridiskt kön och namn till Lily. I vintras flyttades hen till kvinnoanstalten i Ystad.

Men nu slår såväl personalen som de kvinnliga medfångarna larm. Lilys framtoning har förändrats. ”I dag beskriver medfångar samma långa och kraftiga kroppsbyggnad, men med rakat huvud, skäggstubb och utan make-up”, skriver Expressen.

Intagna hävdar att Lily tafsat på dem, att hen försökt gå in i duschrummet när kvinnor duschade, att hen gått omkring i så korta plagg att penisen syntes. ”Säger man till får man höra att man är transfientlig”, säger en medfånge.

Det är viktigt att påtala att uppgifterna om dessa incidenter är obekräftade. Men det går inte att blunda för huvudproblemet.

Intagna hävdar att Lily tafsat på dem.

Transpersoner ska behandlas med respekt. Könsdysfori är något som existerar. Många människor upplever sig vara födda i fel kön och lider svårt av detta, liksom av omgivningens fördomar. De förtjänar adekvat vård.

Men det är också uppenbart att många har feldiagnosticerats, till och med opererats för könsbyte och sedan ångrat sig. I viljan att inte diskriminera utsatta grupper har politiken fått trumfa vetenskapen. Den som påpekat riskerna bland annat just på fängelser har fått höra att problemet är så hypotetiskt och litet att det inte är ett problem alls.

”Sannolikheten måste ändå vara låg”, skrev Aftonbladets ledarsida för ett år sedan, att Lily bytte kön ”för att kunna förflyttas och jäklas med kvinnliga medfångar?” Det är fullt möjligt, men just detta har enligt Expressens rapportering blivit följden. Liknande fall finns i flera länder.

Den enda rimliga lösningen är att se till att transpersoner får egna utrymmen på landets anstalter. Det är inte en enkel åtgärd, men kvinnor på kvinnofängelser, i kvinnliga omklädningsrum och liknande miljöer ska helt enkelt slippa se manliga könsorgan. Även juridiska kön har en tendens att bli biologiska när man är i samma rum som dem. Att hävda det är inte transfientlighet.