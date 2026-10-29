Gästkrönika
Richard Jomshof (SD) håller pressträff för att prata om sin bok Kafir där han tolkar Islam.
Nicklas Thegerström / TT
Jakob Norrhall:
Jomshofs korantolkning borde uppröra kristna
Religionskritik måste utgå från tesen: tolka andra som du själv vill bli tolkad
Iseptember fick jag tag på den ateistiske sverigedemokraten Rikard Jomshofs bok Kafir. En vän ville höra vad jag tyckte, eftersom ”Jomshof verkar ha läst på en hel del”. Det stämmer. Jomshof har, vilket han återkommande påpekar, grottat ner sig i de muslimska grundtexterna, läst biografier, studerat traditionerna, som han sedan utger sig för att ha granskat objektivt.