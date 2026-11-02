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Det är svårt att bli upprörd över att SVT friades för det propalestinska slagordet i Allsång på Skansen.

Det var i slutet av juli, under direkt­sändningen av Allsång, som artisten Stor fick feeling och ropade ”Free Palestine” till publiken både på Sollidens scen och i tv-soffan. Det skedde under hans och artist­kollegan Anna Carolinas framförande av Bimini Road, en låt som för övrigt innehåller textraden ”Kan åka vart som helst, utom Tel Aviv”.

Inslaget anmäldes, som Dagen rapporterat, av fler än 200 tittare. Men i slutet av förra veckan kom Granskningsnämndens utslag: SVT:s krav på opartiskhet är lägre när det handlar om ”tillfälliga medverkande”, som artister.

Det är en rimlig hållning. Och inte bara det: kanske kan man generellt önska att svenskarnas tolerans för åsikter de inte håller med om borde vara högre. Kanske kan man tänka ”detta håller jag inte med om!” Snarare än ”detta måste omedelbart anmälas och stoppas!”

”Free Palestine” måste inte heller i sig vara ett särskilt provocerande budskap. Vad är kontexten? Ett fritt Palestina i en tvåstats­lösning eller ett Palestina som ensam stat och ett utraderat Israel? Innan vi hört Stors utläggning i den frågan kan vi alltid välja att tolka honom broderligt och välvilligt.

Vi dränks redan i ett hav av åsikter från youtubers, poddar, och buttra ledarskribenter.

Samtidigt är detta förstås en glidande skala. Ett public service-bolag kan aldrig ogranskat och okommenterat släppa igenom vad som helst utan eftertanke och utan hänsyn till att det ska vara ett mass­medium för hela Sverige. Inte minst eftersom vi lever i en starkt polariserad tid då alla – kanske i synnerhet artister – har en brinnande feber för att uttrycka åsikter precis överallt, och är övertygade om världen inte kan bärga sig innan de får höra exakt vad denna artist tycker om Palestina, Trump eller transfrågan.

En mardröm vore det. Vi dränks redan i ett hav av åsikter från youtubers, nyhets­kommentatorer, poddar, demonstrationståg och buttra ledarskribenter. Det är lätt att förstå de svenskar som tycker att Allsång på Skansen och andra underhållningsprogram kunde få vara en fredad zon.

Och ytterligare en aspekt: Alla som tycker att det är helt riktigt att SVT släpper fram slagord som ”Free Palestine” förstår givetvis att myntet har två sidor. De kan inte komma och gnälla den dag som en proisraelisk artist ställer sig på scen i nästa Allsång och ropar ut ”Am Yisrael Chai” (”Leve Israels folk”).