Debatt | kristna väljare
Statistiken i Valu ger inget stöd för Halldorfs analys
Kristna är inte en homogen grupp med samstämmiga analyser och politiska prioriteringar, skriver Elisabet Lann i en slutreplik.
Jag är övertygad om att Halldorf har mött kristna människor som varit besvikna på KD, precis som det finns andra kristna som har varit besvikna på Socialdemokraterna eller Liberalerna, skriver Elisabet Lann i en slutreplik.
Johan Nilsson, Jacob Zetterman
Min kritik mot Joel Halldorf handlar om hur han använder statistik som stöd för sin tes – snarare än för att förstå verkligheten. Den tes Halldorf driver är att kristna inte längre bör rösta på Kristdemokraterna eller högersidan av politiken utifrån vad han själv anser vara förenligt med kristen tro. Och tesen bevisas, enligt honom, genom att Vänsterpartiet ökar och KD minskar bland gudstjänstbesökare i årets Valu. Men statistiken i Valu ger inget stöd för Halldorfs analys.