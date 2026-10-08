Debatt | Teologi
Är det en biblisk idé att det i varje människa finns ett gudomligt ljus?
Det kan knappast ingå i en prästs kallelse att syssla med tankegods som påminner mer om new age än om Kristi evangelium, skriver Sven Degerfält.
Inom nyandligheten, liksom inom gnosticismen, talar man om den gudomliga gnistan, om att människan i sitt innersta har del av det gudomliga, skriver Sven Degerfält.
Privat
Har varje människa ett gudomligt ljus inom sig? Ibland hör man människor uttrycka liknande tankar, som att vi alla bär en gnista av Gud inom oss. Det kan låta fint, men är det en kristen tanke som Bibeln bekräftar?