Debatt | Teologi

Är det en biblisk idé att det i varje människa finns ett gudomligt ljus?

Det kan knappast ingå i en prästs kallelse att syssla med tankegods som påminner mer om new age än om Kristi evangelium, skriver Sven Degerfält.

Inom nyandligheten, liksom inom gnosticismen, talar man om den gudomliga gnistan, om att människan i sitt innersta har del av det gudomliga, skriver Sven Degerfält.
Sven Degerfält Sven Degerfält Göteborg
Publicerad

Har varje människa ett gudomligt ljus inom sig? Ibland hör man människor uttrycka liknande tankar, som att vi alla bär en gnista av Gud inom oss. Det kan låta fint, men är det en kristen tanke som Bibeln bekräftar?

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debatt nyandlighet kristendom new age

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