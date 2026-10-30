Debatt | manipulativt ledarskap
Karismatiska ledare får inte utnyttja andlig längtan
Som ledare behöver vi ständigt ge akt på oss själva och våra inre drivkrafter, skriver Pernilla Eklund.
Kanske är det i de känslobetonade och radikala sammanhangen som människor med stark längtan och sårbarhet riskerar att utnyttjas på manipulativa sätt, skriver Pernilla Eklund.
Sofia Beijer, Pablo Merchán Montes
Om man blir utfryst i en kristen gemenskap och av en kristen ledare kan det uppfattas som att det också är Gud själv som anser att man inte duger och därför inte får tillhöra. Detta kan få förödande och livslånga konsekvenser. Som ledare har vi därför ett stort ansvar, inte minst med tanke på att vi, som aposteln Jakob skriver, får en strängare dom. (Jak 3:1)