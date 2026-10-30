Skolor ska vara fria från religiösa symboler

I ett samhälle som bygger på sekularism och laicite ska skolor, universitet, statliga institutioner och andra offentliga verksamheter vara trygga, jämlika och neutrala miljöer, skriver Karim Shamohammadi. Privat & Viktoria Bank/TT

Föräldrars religionsfrihet får inte innebära en obegränsad rätt att påtvinga barn religiösa övertygelser, ritualer eller klädregler, skriver Karim Shamohammadi.

Frågan om religiösa symboler i skolan återkommer ständigt i såväl svensk som internationell debatt. I flera europeiska länder har åtgärder vidtagits. Frankrike förbjöd 2004 religiösa symboler i offentliga skolor och i Österrike gäller sedan i höstas ett förbud mot huvudduk för flickor under 14 år. Reglerna och tillämpningen skiljer sig åt mellan länderna.