Debatt | religion i skolor

Skolor ska vara fria från religiösa symboler

Föräldrars religionsfrihet får inte innebära en obegränsad rätt att påtvinga barn religiösa övertygelser, ritualer eller klädregler, skriver Karim Shamohammadi.

I ett samhälle som bygger på sekularism och laicite ska skolor, universitet, statliga institutioner och andra offentliga verksamheter vara trygga, jämlika och neutrala miljöer, skriver Karim Shamohammadi.
Karim Shamohammadi Karim Shamohammadi ordförande för Riksförbundet Barnen Först
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Frågan om religiösa symboler i skolan återkommer ständigt i såväl svensk som internationell debatt. I flera europeiska länder har åtgärder vidtagits. Frankrike förbjöd 2004 religiösa symboler i offentliga skolor och i Österrike gäller sedan i höstas ett förbud mot huvudduk för flickor under 14 år. Reglerna och tillämpningen skiljer sig åt mellan länderna.

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