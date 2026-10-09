Debatt | Jakt
Är ”Jägarkonfa” verkligen rätt väg för kyrkan att gå?
Konfirmationen är ett av få tillfällen då kyrkan har en tonåring i sin vård under en längre tid. Det förpliktar, skriver Misha Istratov.
För att närvara vid jakt finns ingen åldersgräns alls, skriver Misha Istratov.
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I slutet av Jona bok i Gamla testamentet gör Gud något oväntat. När profeten surar över att Nineve skonats frågar Gud om han inte skulle bry sig om en stad där tusentals människor inte kan skilja på höger och vänster, och där det dessutom finns mängder av djur. De som inte kan skilja höger från vänster har ofta lästs som barnen. Här nämns barn och djur i samma andetag, båda som skäl till skonsamhet.