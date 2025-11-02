Ett förbud mot burka och niqab är ett stöd till muslimska kvinnor

Genom ansiktet möter vi våra medmänniskor och står ansvariga gentemot varandra, skriver Hans Eklind. Bilden: Kvinnor i burka i Afghanistan. Kristdemokraterna & Ahmad Massoud

Dagens opinionsredaktör Frida Park menar i en ledartext att Kristdemokraternas förslag om att förbjuda burka och niqab på offentliga platser handlar om att inskränka en religion och därmed religionsfriheten. Detta trots att Park vet (?) att islam inte kräver att kvinnor bär burka eller niqab.