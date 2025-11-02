Debatt | Burka och niqab

Ett förbud mot burka och niqab är ett stöd till muslimska kvinnor

Flera muslimska länder har förbjudit burka och niqab; att påstå att det inskränker islam är därför ett synnerligen märkligt resonemang, skriver Hans Eklind, KD i en replik. Dagens Frida Park svarar direkt.

Genom ansiktet möter vi våra medmänniskor och står ansvariga gentemot varandra, skriver Hans Eklind. Bilden: Kvinnor i burka i Afghanistan.
Hans Eklind Hans Eklind Hans Eklind vice gruppledare, KD
Publicerad

Dagens opinionsredaktör Frida Park menar i en ledartext att Kristdemokraternas förslag om att förbjuda burka och niqab på offentliga platser handlar om att inskränka en religion och därmed religionsfriheten. Detta trots att Park vet (?) att islam inte kräver att kvinnor bär burka eller niqab.

yttrandefrihet kristdemokraterna religionsfrihet debatt burka och niqab

