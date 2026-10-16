Debatt | Tro och vetenskap
Förpassa den gudlösa världsbilden till skräphögen
Åsikten att det är ovetenskapligt att ens kunna räkna med Guds ingripande uttrycker en gudlös världsbild, skriver Magnus Lindborg.
Naturen vittnar överallt om design och därmed om något som naturalistisk vetenskap inte kan tillåta som förklaring, skriver Magnus Lindborg.
Allec Gomes
Hur bör vi som kristna tänka kring Gud och hans skapelse? Vetenskapen kan tyckas säga något annat än Bibeln, och vetenskapliga argument används ofta mot kristen tro. Men konflikten handlar i grunden inte om vetenskap, utan om världsbild.