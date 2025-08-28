Jag är rädd att vi blir en kyrka utan hjärtslag – en sådan kyrka dör till slut

Vi får inte förlora övertygelsen om att varje människa behöver få lära känna Jesus som sin räddare och herre genom ord och handling, skriver Linnea Åberg. Alyssia Wilson

I min barndomsförsamling var den internationella missionen ständigt närvarande. Gudstjänsterna med besök av missionärer som återvände hem från Sydafrika, Japan och Tanzania, och konstverken som hängde i kyrksalen från Frankrike och Kina, berättade om församlingens vidsträckta relationer i världen och om den missionshistoria som vi hade fått vara med och skapa. Jag blev tidigt utmanad att fråga Gud ”vart ska jag gå?”.