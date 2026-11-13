Debatt | MR-dagarna
Ordfront vill att rättighetsbärarna ska tala – här är jag: Jag lämnade islam
Ordfront nekar organisationen Set my people free en monter på MR-dagarna eftersom budskapet kan uppfattas som kränkande mot muslimer. I elva länder riskerar de som lämnar islam döden. Deras sak hör hemma på MR-dagarna, skriver Omid Pasbakhsh.
Ett forum för mänskliga rättigheter som inte tål frågan om rätten att lämna en religion har redan bestämt vems frihet som räknas, skriver Omid Pasbakhsh. Bilden: Set my people free på plats under Almedalsveckan.
Jacob Zetterman
Jag växte upp i ett muslimskt hem och lämnade islam. Enligt Ordfront, som är huvudman för Mänskliga rättighetsdagarna i Karlstad, är det sådana som jag som ska föra sin talan. Här är jag.