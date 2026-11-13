Debatt | MR-dagarna

Ordfront vill att rättighetsbärarna ska tala – här är jag: Jag lämnade islam

Ordfront nekar organisationen Set my people free en monter på MR-dagarna eftersom budskapet kan uppfattas som kränkande mot muslimer. I elva länder riskerar de som lämnar islam döden. Deras sak hör hemma på MR-dagarna, skriver Omid Pasbakhsh.

Skylt från organisationen Set my people free där det står ”1,3 miljarder muslimer har inte frihet att lämna islam”. Infälld bild på debattören Omid Pasbakhsh.
Ett forum för mänskliga rättigheter som inte tål frågan om rätten att lämna en religion har redan bestämt vems frihet som räknas, skriver Omid Pasbakhsh. Bilden: Set my people free på plats under Almedalsveckan.
Omid Pasbakhsh Omid Pasbakhsh gymnasielärare och författare
Publicerad

Jag växte upp i ett muslimskt hem och lämnade islam. Enligt Ordfront, som är huvudman för Mänskliga rättig­hets­dagarna i Karlstad, är det sådana som jag som ska föra sin talan. Här är jag.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

muslimer islam mänskliga rättigheter debatt

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning