Debatt | MR-dagarna

Ordfront vill att rättighetsbärarna ska tala – här är jag: Jag lämnade islam

Ordfront nekar organisationen Set my people free en monter på MR-dagarna eftersom budskapet kan uppfattas som kränkande mot muslimer. I elva länder riskerar de som lämnar islam döden. Deras sak hör hemma på MR-dagarna, skriver Omid Pasbakhsh.