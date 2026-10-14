Debatt | Könsidentitet

Samhället verkar ha glömt att det finns något som kallas sanning

Verklig hjälp ges inte genom att samhället gemensamt väljer att inte låstas om verkligheten, skriver Joakim Lundqvist.

Detta kan vara en nog så traumatisk sanning att förhålla sig till om den egna upplevelsen är att man tillhör det motsatta könet från den kropp man är född i, skriver Joakim Lundqvist.
Joakim Lundqvist Joakim Lundqvist Pastor
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Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör på Expressen, skrev häromdagen en kommenterande text med anledning av Helena Trus och Karin Sörbrings granskning om barnamördaren Paulus Abdelshahed, som bytt juridiskt kön, tagit förnamnet Lily och därför förflyttats till kvinnofängelset i Ystad.

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joakim lundqvist könsidentitet debatt

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