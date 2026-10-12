Debatt | Gud och kyrka
Vår upplevda gudstro får aldrig bli våra barns fall
Människor kan vittna om Gud. De kan också skymma honom. Men de är aldrig Gud. Kyrkan är därför inte måttstocken för Kristus, skriver Lars-Gunnar S. Eclundh.
Barn tolkar inte endast våra ord. De tolkar Gud genom våra relationer, reaktioner och prioriteringar, skriver Lars-Gunnar S Eclundh.
Jametlene Reskp, Privat
Kyrkans ledare måste våga fråga sig vilken gudsbild våra församlingar förmedlar. När människor möter kontroll, tystnadskultur, prestationskrav eller självcentrerat ledarskap riskerar de att tro att detta är en bild av Gud. Men kyrkans tillkortakommanden får aldrig tillåtas definiera Jesus Kristus eller sanningen i evangeliet om Guds rike.