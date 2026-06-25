Gästkrönika

När kyrkligheten hyllar sin egen återkomst känns det som att vi håller på att bygga ett slags intellektuellt Vasaskepp: Ett påhejat projekt som lovar mer än det bär och som snart sjunker inför stor publik eftersom vi slutade vara självkritiska menar Jakob Norrhall. Claudio Bresciani/TT

Jakob Norrhall:

Är den kristna återkomsten ett intellektuellt Vasaskepp?

Att kristendomen är på uppgång är inte bara är kyrkans förtjänst utan också ateisternas fel