Gästkrönika
När kyrkligheten hyllar sin egen återkomst känns det som att vi håller på att bygga ett slags intellektuellt Vasaskepp: Ett påhejat projekt som lovar mer än det bär och som snart sjunker inför stor publik eftersom vi slutade vara självkritiska menar Jakob Norrhall.
Claudio Bresciani/TT
Jakob Norrhall:
Är den kristna återkomsten ett intellektuellt Vasaskepp?
Att kristendomen är på uppgång är inte bara är kyrkans förtjänst utan också ateisternas fel
Snart åtta år har gått sedan Joel Halldorfs bok Gud Återkomsten kom ut och förklarade att Sverige blivit postsekulärt. Victor Malm, kulturchef för Expressen, säger att den kristna återkomsten är det viktigaste som hänt i den svenska offentligheten de senaste decennierna. Partiledare efter partiledare uttrycker i Dagens partiledarsintervjuer antingen stöd för kyrkorna eller säger att de är troende. Och i artikel efter artikel firas den nya tillströmningen av unga till kyrkorna och deras aktiviteter. Man får känslan att Sverige aldrig slutade ha en statskyrka med den här stämningen.