Gästkrönika
Granska gärna, men granska rätt. I sin iver att sätta dit Birgitta Ed tycks medier och kritiker tappa bort sig.
Christine Olsson/TT
Jakob Norrhall:
Nej, det är ingen skandal att Birgitta Ed fick ett jobb
Svenska kyrkan är ingen statlig myndighet – sluta granska den som en
Det har talats mycket om prästen Birgitta Ed på sistone. Det har handlat om alltifrån hennes kläder till driften av Fållöknastiftelsen och de enorma summor pengar hon spenderat på Sagerska palatset, som Dagens Erik Helmerson klokt problematiserat. Det finns minst sagt gott om kritiker, inte minst rörande gränslandet mellan hennes fiktiva ämbete som statsministerns fru och hennes faktiska ämbete som präst.