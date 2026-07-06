Gästkrönika

Granska gärna, men granska rätt. I sin iver att sätta dit Birgitta Ed tycks medier och kritiker tappa bort sig. Christine Olsson/TT

Jakob Norrhall:

Nej, det är ingen skandal att Birgitta Ed fick ett jobb

Svenska kyrkan är ingen statlig myndighet – sluta granska den som en