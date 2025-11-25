Det är passande att Donald Trump vacklar på Kristus konungens dag

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Ett gammalt internetskämt beskriver den politiska populismen i en mening: ”Jag trodde aldrig att leoparderna skulle äta mitt ansikte, säger kvinna som röstade på det ansiktsätande leopardpartiet”.

Nyligen kom nästan exakt dessa förvånade ord från Marjorie Taylor Greene, republikansk kongressledamot och tidigare en av Donald Trumps mest lojala krigare. På senare tid har hon kritiserat presidenten för hans hållning till utrikespolitiken och de ökända Epsteindokumenten. Nu fick hon betala priset.

”Han kallade mig förrädare”, sade Greene till CNN. ”Det är den sortens ord som kan radikalisera människor mot mig och utsätta mitt liv för fara.”

Men, undrade intervjuaren, det är ju exakt så du själv tidigare talat om dina och Trumps motståndare?

”Jag vill ödmjukt säga att jag är ledsen över att ha deltagit i det, och över den toxiska politiken”, svarade Greene. ”Det är väldigt dåligt för vårt land.”

Jo tack. När leoparderna börjar snegla åt ens eget ansikte och slicka sig om munnen förefaller de inte lika kontrollerbara längre.

Syftet med högtiden var att markera att det bara finns en enda som kan rädda oss från ”tomhetens välde”.

Samtidigt ska man alltid applådera den förlorade dottern som kanske återvänder till mer sunda vätskor. Och minst lika intressant är vad Greene också sagt nyligen: ”Jag tillber eller tjänar inte Donald Trump. Jag tillber Gud. Jesus är min frälsare.”

Tänk att de orden skulle uttalas just kring domsöndagen, eller som den kallas i katolska kyrkan liksom i allt fler svenskkyrkliga sammanhang: Kristus konungens dag.

I år är det hundra år sedan den instiftades. 1925 började den militanta sekularismen i form av marxism och fascism breda ut sig. Politiska ledare krävde att dyrkas som ofelbara. Syftet med högtiden var att markera att det bara finns en evig konung. En enda som kan rädda oss från ”tomhetens välde” (Rom 8) där despoten tronar i sin självgoda glans.

Allt fler tecken tyder på att Donald Trumps makt över det republikanska partiet sakta börjar krackelera. Det är vad som alltid sker när jordiska furstar kräver obrottslig lojalitet – och tillbedjan.