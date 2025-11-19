Tre trender kyrkan måste förstå för att hänga med i vad Gud gör

Utmanande och spännande. Ledare i församlingar behöver samla erfarenheter om hur man vägleder nya i tron på ett gott sätt. Einar Säker

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Ytterligare en undersökning bekräftar nu den Jesustrend som Ungdomsbarometern för snart ett år sedan påstod skulle bli kännetecknande för 2025. 40 procent av alla föreståndare som besvarat Dagens pastorsenkät säger att deras församling de senaste fem åren har vuxit i antal medlemmar. Klart fler än de 16 procent som säger att församlingen har minskat.

Detta är nästan precis tvärtemot vad Frikyrkoundersökningen från 2021 kom fram till, som undertecknad har tagit fram på uppdrag av Sveriges Frikyrkosamråd. Den undersökte medlemsutvecklingen för i princip samtliga frikyrkoförsamlingar mellan sista december 2015 och 2020. Där växte endast 16 procent av församlingarna med mer än 10 procent i antal medlemmar. 35 procent av församlingarna minskade med mer än 10 procent.

Nästa år publiceras en ny Frikyrkoundersökning som kommer kartlägga utvecklingen de senaste fem åren. Det återstår att se om den bekräftar siffrorna från Dagens enkät. Då får vi se hur representativa de 307 församlingarna med anställda föreståndare är för de cirka två tusen frikyrkoförsamlingar som finns.

Men att Dagens enkät visar att en stor andel församlingar uppfattar att de befinner sig i en positiv trend är hur som helst mycket hoppingivande. Det framgår också att de viktigaste vägarna in i församlingen är barn- och ungdomsarbetet, att man följer med vänner till kyrkan samt Alphakurser eller samtalsgrupper. I kommentarerna framgår det också att en viktig orsak till växt i församlingen är inflyttning.

Det är tre saker med utvecklingen som är värda att stanna upp vid. Detta är faktorer som syns i kommentararena i undersökningen och som jag märker kommer fram i samtal med kollegor i andra församlingar och i egna erfarenheter i den församling där jag själv är pastor.

För det första: Många kommer spontant till kyrkan för att de önskar att upptäcka och utforska tron. Kyrkor har länge försökt bygga broar i så kallad utåtriktad verksamhet. Det ska man självklart fortsätta med. Men det är helt uppenbart att det i dag finns en klart större nyfikenhet på Gud särskilt bland unga, men också bland äldre och människor mitt i livet. Detta gör att många kommer för det som alltid varit kyrkans kärnverksamhet; nämligen gudstjänstlivet. De vill helt enkelt möta Gud.

Dagens opinionsredaktion mötte nyligen ledare för ungdomsverksamheten i Leksands kyrka. Där märker de att fler unga kommer till kyrkan, och de kommer till torsdagsmässan och nattvarden lika mycket som de kommer för att hänga på en ungdomsgård. De framhåller också det eminenta i att unga då efter en flytt lätt kan fortsätta sin kyrkliga vana, eftersom den i mindre grad bygger på ett befintligt ungdomsgäng som de sedan lämnar och mer bygger på en gudstjänstform som de lätt kan känna igen sig i, antingen de flyttar till Linköping, Landskrona eller Luleå.

I söndags döptes fem personer i vår församling. Fyra av dessa kom första gången till vår kyrka för mindre än åtta månader sedan.

För det andra berättar många som är nya i kyrkan att deras nyfikenhet på tron började på internet. En hel del vittnar om att deras intresse väcktes genom sociala medier. Feeds, reels och poster med kristet innehåll når människor när de i sin ensamhet skrollar sin Tiktok, Instagram eller Facebook. Ingen finns omkring dem som gör att de måste hålla tillbaka den nyfikenhet som lätt kvävs av sociala normer när frågor om tro kommer upp i en gruppkonstellation.

TV-gudstjänst. Internet blev i stället den plats man började utforska tron mer på djupet. Korskyrkans bildarkiv

För några var det kanske något annat som väckte intresset. En granne, en vän på jobbet eller skolan som man förstod gick till kyrkan. Internet blev i stället den plats där man började utforska tron mer på djupet. Den stora mängd fördjupningsstoff om kristen tro som finns, inte minst på Youtube, ger människor oanade möjligheter att söka svar på sina frågor. Flera berättar också hur de använder ChatGPT och andra AI-verktyg för att förstå den kristna trons grunder. Efter en stund vågar de sig också på att gå till en kyrka.

För det tredje går det fort i dag. I söndags döptes fem personer i vår församling. Fyra av dessa kom första gången till vår kyrka för mindre än åtta månader sedan. 2015 intervjuades 75 personer som kommit till tro utan en kyrklig uppväxt i studien Växande församlingar i Sverige som gjordes av Klas Eriksson och Cahtrine Nygren. Den visade att det ofta rörde sig om långa processer, som i 62 procent av fallen sträckte sig över mer än tre år. I dag finns det mycket som tyder på att det oftare går mycket snabbare.

Detta är utmanande och spännande. Ledare i församlingar behöver samla erfarenheter om hur man vägleder på ett gott sätt nu när individens egen iver ofta är större än förut.

Kanske beror detta på att de som är nya i tron fått mer underlag för sina beslut genom många timmar framför skärmen, innan man kom till kyrkan? Kanske beror det på att många har erfarit Gud genom ett rikt gudstjänstliv, och behöver hjälp från goda vägledare att förstå vad Gud gör?