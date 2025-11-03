Trump snackar nog strunt om kristna i Nigeria – men lyssna ändå

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Några saker måste vi ha i åtanke vad gäller Donald Trumps utspel om Nigeria. Det viktiga är att det nästan aldrig spelar någon roll vad Trump säger. Han ägnar sig ständigt åt så kallat provprat, han kastar ut sig något som mest är ett första förhandlingsbud – eller som han tycker låter bra i stunden men som kan förändras i 180 grader bara någon dag senare. Det är knappt ens någon idé för medierna att citera honom.

Med det sagt: presidenten har inte fel om de kristnas situation i Nigeria.

Det var i fredags och under helgen som Donald Trump återkommande for ut mot Nigeria och situationen för landets kristna. ”Något måste göras”, konstaterade han i sociala medier och varnade för att USA till och med kunde ingripa militärt: ”Om vi anfaller så kommer det att bli snabbt, vildsint och ljuvligt, precis så som dessa råbarkade terrorister brukar attackera våra VÖRDADE kristna.”

Kristna hotas av islamistiska terrorgrupper, armékårer och kriminella gäng över allt större områden.

Den nigerianska responsen visar att världen blir allt bättre på att tolka trumpska, detta snåriga och infantila politiska språk. En talesperson för landets regering, Daniel Bwala, säger till amerikanska medier att Nigeria ser hotet som ”förhandlingstaktik”, och att det är Trumps sätt att få till ett möte och en dialog.

Det är nog en helt ackurat beskrivning. Men ett sådant möte vore mer än välkommet.

Våldet i Nigeria har långtifrån bara religiösa förtecken och drabbar långtifrån bara kristna. Men enligt organisationen Open Doors kommer nu 70 procent av alla kristna som mördas i världen från Nigeria, och risken att mördas i landet är 6,5 gånger större om du är kristen än muslim – trots att de två grupperna är ungefär lika stora.

Nigeria är inte det enda afrikanska land som omvärlden nu måste bevaka noggrant. Kristna hotas av islamistiska terrorgrupper, armékårer och kriminella gäng över allt större områden, framför allt söder om Sahara.

Donald Trumps utspel saknar verkligen inte relevans, och han drivs på av andra republikanska politiker. Men om några dagar kan presidenten ha glömt Nigeria. Vi andra får inte göra det.