Pontius Pilatus och Jesus från Nasaret.

Dick Harrison:
Pontius Pilatus – skurk eller helgon? Därom tvistar de kristna 

De kristna i Egypten och Etiopen ser helt annorlunda på Pilatus än i väst

I min verksamhet som historiker faller det ofta på min lott att komma med problematiserande invändningar av typen ”så lätt är det faktiskt inte”, detta när en och annan kommer med tvärsäkra påpekanden om det förflutna. Detta gäller inte minst frågor som rör Bibeln och bibliska gestalter, vilka har uppfattats på olika sätt inom kristenhetens grenar. 

