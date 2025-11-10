Därför har Ebba Busch fel om burkan men rätt om Magdalena Andersson 

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Två saker är slående med Svenska Dagbladets stora intervju med Ebba Busch inför KD:s riksting till helgen. Det första är att Busch tänker så klokt om partiets omdiskuterade burkaförbud – men ändå landar i fel slutsats.

Hon resonerar om slöjförbud för barn och kommer fram till att ”någonstans så blir det en flytande skala när man har möjlighet att säga till om mer själv”. Busch har, säger hon, vänner som bär slöja ”och som gör det som ett extremt välgrundat genomtänkt val, där det heller inte finns önskemål ifrån make eller familjen. Jag säger inte att det inte finns fall där man verkligen kan önska bära slöja själv.”

Exakt samma sak gäller ju burkan. Den kan vara, och är ofta, påtvingad av kvinnans omvärld och alltså ett uttryck för religiöst kvinnoförtryck som ska beivras kraftfullt. Men den kan också vara ett mycket självständigt beslut, ett sätt för en vuxen kvinna att visa att hon tar sin religion på yttersta allvar. En variant av att gå i kloster, även om man bär sin cell på kroppen, ute i den sekulära världen.

”Ett extremt välgrundat genomtänkt val, där det heller inte finns önskemål ifrån make eller familjen”, för att citera en politisk tänkare.

Än mer intressant i SvD-intervjun är hur Ebba Busch talar om Magdalena Andersson (S) och framtida regeringar. Plötsligt öppnas en grind över blockgränsen som tidigare varit spärrad med taggtråd. ”Vi står väldigt nära varandra nu”, säger Busch om Andersson. ”Jag tycker inte om att bli tagen för given.” ”Jag vill ha flera handlingsalternativ om det behövs.”

Utspelet är en sund trevare i ett läge där blockgränserna känns allt mer förlegade. De två sidorna i svensk politik är i dag beroende av varsitt ytterkantsparti vars politik vore direkt skadlig för Sverige. Väljarna ser gärna samling i mitten. I en ny mätning från Novus, redovisad i TV 4, svarar 41 procent att ett regeringssamarbete mellan S och M skulle vara bra för Sverige. Att KD nu kastar in sin hatt i ringen och visar sig öppna för breda uppgörelser visar att partiet följer med sin tid.