Gästkrönika

Så mycket för öppenhet och mångfald. Bilden: Prideflaggan och Svenska kyrkans flagga.

Susanna Birgersson:
Farligt att ställa frågor om prideflaggan

Idén om att utsatta människor behandlas illa i kyrkor utan HBTQ-certifiering är direkt stötande.

Publicerad Senast uppdaterad

Det är inte riskfritt att ifrågasätta prideflaggan. Det är inte riskfritt att ställa sig undrande till en HBTQI+-certifiering. Man kan till exempel avskedas, vilket Darko Maric, lärare på Hjos folkhögskola, fick erfara sommaren 2024, som Dagen skrivit om. Men nyligen nåddes förlikning där skolan gick med på att betala 40 månadslöner till Maric. Uppsägningen saknade ju grund – och frågorna var relevanta. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

svenska kyrkan pride ledare krönikor gästkrönika susanna birgersson

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning