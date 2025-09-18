Så mycket för öppenhet och mångfald. Bilden: Prideflaggan och Svenska kyrkans flagga. Jacob Zetterman

Det är inte riskfritt att ifrågasätta prideflaggan. Det är inte riskfritt att ställa sig undrande till en HBTQI+-certifiering. Man kan till exempel avskedas, vilket Darko Maric, lärare på Hjos folkhögskola, fick erfara sommaren 2024, som Dagen skrivit om. Men nyligen nåddes förlikning där skolan gick med på att betala 40 månadslöner till Maric. Uppsägningen saknade ju grund – och frågorna var relevanta.