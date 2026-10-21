Debatt | Bidrag till Trossamfund

Buddisterna tror inte heller på en gud – ändå får de statsbidrag

Att i rätten behandla liknande fall olika är självklart en obefogad form av diskriminering, skriver David Rönnegard, Humanisterna.

Exteriör, Förvaltningsrätten i Stockholm. Infälld bild på debattören David Rönnegard.
Att frånhålla Humanisterna rätten till statsbidrag är diskriminering både enligt Europarätten och svensk lag, skriver David Rönnegard.
David Rönnegard David Rönnegard Ordförande Humanisterna
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Förvaltningsrätten har nyligen dömt att Humanisterna inte är bidragsberättigade likt andra trossamfund. Vi anser att detta är diskriminerande på ett sätt som tydligt bryter mot lagen.

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