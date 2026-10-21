Debatt | Bidrag till Trossamfund
Buddisterna tror inte heller på en gud – ändå får de statsbidrag
Att i rätten behandla liknande fall olika är självklart en obefogad form av diskriminering, skriver David Rönnegard, Humanisterna.
Att frånhålla Humanisterna rätten till statsbidrag är diskriminering både enligt Europarätten och svensk lag, skriver David Rönnegard.
Carl Johan Eriksson
Förvaltningsrätten har nyligen dömt att Humanisterna inte är bidragsberättigade likt andra trossamfund. Vi anser att detta är diskriminerande på ett sätt som tydligt bryter mot lagen.