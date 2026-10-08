Debatt | iran

Säg upp Sveriges avtal med regimen i Iran

Sverige borde inte på något sätt legitimera denna regim utan verka för att stödja demokratiska krafter, skriver Nima Gholam Ali Pour.

Det är viktigt att Sveriges nästa utrikesminister tar initiativ till att säga upp dessa avtal med Iran, skriver Nima Gholam Ali Pour.
Nima Gholam Ali Pour Nima Gholam Ali Pour opinionsbildare, före detta Riksdagsledamot för Sverigdemokraterna
Publicerad

Den islamistiska regimen i Iran har förtryckt det iranska folket i 47 år genom medeltida lagar, enligt vilka kvinnor behandlas som andra klassens medborgare, och genom en könsapartheid där män och kvinnor separeras och behandlas olika.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

sverigedemokraterna mänskliga rättigheter debatt iran-konflikten iran maria malmer stenegard

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning