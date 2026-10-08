Debatt | iran
Säg upp Sveriges avtal med regimen i Iran
Sverige borde inte på något sätt legitimera denna regim utan verka för att stödja demokratiska krafter, skriver Nima Gholam Ali Pour.
Det är viktigt att Sveriges nästa utrikesminister tar initiativ till att säga upp dessa avtal med Iran, skriver Nima Gholam Ali Pour.
Sverigedemokraterna & Natanael Gindemo
Den islamistiska regimen i Iran har förtryckt det iranska folket i 47 år genom medeltida lagar, enligt vilka kvinnor behandlas som andra klassens medborgare, och genom en könsapartheid där män och kvinnor separeras och behandlas olika.