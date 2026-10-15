Debatt | NT 2026

NT 2026 gör mig både konfunderad, irriterad och upprymd

Denna mer grundtextnära översättning är stilistiskt ojämn, vilket ger lite smolk i glädjebägaren, skriver Jan-Gunnar Wahlén i en replik.

Uppslaget Nya testamente i 2026 års översättning. Infälld bild på debattören Jan-Gunnar Wahlén.
Mest iögonfallande är kanske att de ålderdomliga genitivformerna Jesu och Kristi ersätts av Jesus och Kristus, skriver Jan-Gunnar Wahlén.
Jan-Gunnar Wahlén Jan-Gunnar Wahlén gymnasielärare i svenska och religionskunskap, pastor (EFK) och författare
Publicerad

Med nya NT 2026 har min bibelläsning fått sig en rejäl injektion. Jag läser med en nyfikenhet och iver som jag minns från tonåren, då jag precis hade upptäckt Bibeln. Om detta gäller fler av oss är det en mycket god frukt av Svenska Bibelsällskapets arbete. Samtidigt tvingas jag konstatera att denna mer grundtextnära översättning är stilistiskt ojämn, vilket ger lite smolk i glädjebägaren.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

bibelläsning debatt nya testamentet debatt nt2026 2026-09-15

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning