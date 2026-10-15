Debatt | NT 2026
NT 2026 gör mig både konfunderad, irriterad och upprymd
Denna mer grundtextnära översättning är stilistiskt ojämn, vilket ger lite smolk i glädjebägaren, skriver Jan-Gunnar Wahlén i en replik.
Mest iögonfallande är kanske att de ålderdomliga genitivformerna Jesu och Kristi ersätts av Jesus och Kristus, skriver Jan-Gunnar Wahlén.
Pressbild Libris
Med nya NT 2026 har min bibelläsning fått sig en rejäl injektion. Jag läser med en nyfikenhet och iver som jag minns från tonåren, då jag precis hade upptäckt Bibeln. Om detta gäller fler av oss är det en mycket god frukt av Svenska Bibelsällskapets arbete. Samtidigt tvingas jag konstatera att denna mer grundtextnära översättning är stilistiskt ojämn, vilket ger lite smolk i glädjebägaren.