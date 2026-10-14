Debatt | NT 2026
Den bästa bibelöversättningen är den du faktiskt läser
Det betyder dock inte att alla tolkningar – eller alla översättningsval – är lika giltiga, rimliga eller goda, skriver Simon Johansson i en replik.
Skaffa dig en (eller flera) NT 2026 i det/de format som passar dig. Bjud med några vänner och läs tillsammans. Ha kul. Brottas med texterna, skriver Simon Johansson i en replik.
Natanael Gindmo
”En ny översättning ska debatteras – annat vore tråkigt!” I detta är jag helt överens med Mikael Tellbe. Det är på sin plats att gratulera honom och hela den grupp som arbetat med översättningen av NT 2026 för att ha tagit detta omfattande och förtjänstfulla arbete i mål.