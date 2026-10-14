Debatt | NT 2026

Den bästa bibelöversättningen är den du faktiskt läser

Det betyder dock inte att alla tolkningar – eller alla översättningsval – är lika giltiga, rimliga eller goda, skriver Simon Johansson i en replik.

Nya testamentet i 2026 års översättning hålls upp. Infälld bild på debattören Simon Johansson.
Skaffa dig en (eller flera) NT 2026 i det/de format som passar dig. Bjud med några vänner och läs tillsammans. Ha kul. Brottas med texterna, skriver Simon Johansson i en replik.
Simon Johansson Simon Johansson teologie doktor inom gamla testamentets exegetik och receptionshistoria, Åbo akademi
Publicerad

”En ny översättning ska debatteras – annat vore tråkigt!” I detta är jag helt överens med Mikael Tellbe. Det är på sin plats att gratulera honom och hela den grupp som arbetat med över­sättningen av NT 2026 för att ha tagit detta omfattande och förtjänstfulla arbete i mål.

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