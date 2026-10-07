Debatt | Ensamhet

Vem i församlingens ledarskap företräder oss som lever i ensamhushåll?

Det vore bra om det mycket tydligare än i dag skulle ingå i församlingens verksamhet och planering att ta med de behov som de ensamstående i församlingen kan ha, skriver Mona Lundin i en replik.

Det är inte tillräckligt med kyrkkaffe efter gudstjänsten på söndagen, skriver Mona Lundin.
Mona Lundin Mona Lundin Bjästa
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Dagen har på ett förtjänstfullt sätt tagit upp ämnet ”ensamhet” och belyst det på olika sätt. Dagens chefredaktör Felicia Ferreira skrev den 25/9 om att människor i Sverige upplever sig allt ensammare, och den 29/9 skrev Patrik Sandberg, som bland annat är ledarskapscoach, en debattartikel med rubriken När gudstjänsten är slut – vem går hem ensam? Ta del av den!

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