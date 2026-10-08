Debatt | alkohol
Frågan om alkomusten handlar om de svaga, inte de starka
Ett medmänskligt samhälle byggs inte främst utifrån de starkastes perspektiv. Det byggs utifrån omtanke om dem som är mest sårbara, skriver Semias Schenberg i en slutreplik.
I min ursprungliga text lyfte jag fram signalvärdet i att ännu en traditionellt nykter produkt görs till en alkoholprodukt, skriver Semias Schenberg.
Erica Oscarsson & Jessica Gow/TT
Min debattartikel om julmusten handlade aldrig om rädsla för en ny dryck. Den handlade om något betydligt större: medmänsklighet och omtanke om människor som lever med alkoholens konsekvenser varje dag. Det är därför märkligt att min argumentation avfärdas som skepticism inför något nytt eller som ett försök att "föra krig" mot en produkt.