Debatt | Guds ord
Låt Skriften själv få säga vad den är
Vår uppgift är inte att anpassa Guds ord efter vår tid, utan att låta Guds ord pröva och forma oss – också när det går på tvärs med vår tid, skriver Israel Danling i en replik.
Vi bör först fråga: Vad säger Skriften själv om Skriften? Och därefter: Hur såg Jesus på den Skrift som han själv hänvisade till som Guds ord? skriver Israel Danling.
Daiga Ellaby
Bibelsynsdebatten i Dagen har nu pågått ett tag. Hillevi Uddenfeldt har betonat att våra bibelöversättningar förändras, att nya handskrifter upptäcks och att vår förståelse av antik kultur och språk utvecklas. Linnea och Mattias Sennehed har påmint om att kristen tro alltid innebär ett tolkningsarbete och att Jesus gav sina lärjungar förtroende att tillämpa det de hade lärt sig i nya sammanhang. Jacob Rudenstrand har i sin tur försvarat en hög bibelsyn mot anklagelsen att den skulle vara fundamentalistisk.