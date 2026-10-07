Debatt | antisemitism
Judehat måste bli stigmatiserat igen
Den takt och den kraft med vilken judehatet har eskalerat är häpnadsväckande, skriver Alice Teodorescu Måwe, KD.
Utgångspunkten för all utbildning om Förintelsen måste bli att densamma är värd sitt namn endast om den leder till insikter om judehatet såväl då som nu, skriver Alice Teodorescu Måwe.
Johan Nilsson/TT
Tre år efter Hamas terrorattack den 7 oktober 2023 fortsätter antisemiter att flytta gränser och arbeta för att judehat i form av antisionism ska uppfattas som icke-stigmatiserat i Sverige och Europa. Den ödesdigra situationen förpliktigar oss att minnas offren för den värsta pogromen sedan Förintelsen – och agera mer resolut i den för vår demokrati och civilisation helt avgörande värderingsstrid som angår oss alla.