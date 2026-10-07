Debatt | antisemitism

Judehat måste bli stigmatiserat igen

Den takt och den kraft med vilken judehatet har eskalerat är häpnadsväckande, skriver Alice Teodorescu Måwe, KD.

Minnesmanifestation för 7 oktober-attacken. Infälld bild på debattören Alice Teodorescu Måwe.
Utgångspunkten för all utbildning om Förintelsen måste bli att densamma är värd sitt namn endast om den leder till insikter om judehatet såväl då som nu, skriver Alice Teodorescu Måwe.
Alice Teodorescu Måwe Alice Teodorescu Måwe Europaparlamentariker Kristdemokraterna
Publicerad

Tre år efter Hamas terrorattack den 7 oktober 2023 fortsätter antisemiter att flytta gränser och arbeta för att judehat i form av antisionism ska uppfattas som icke-stigmatiserat i Sverige och Europa. Den ödesdigra situationen förpliktigar oss att minnas offren för den värsta pogromen sedan Förintelsen – och agera mer resolut i den för vår demokrati och civilisation helt avgörande värderingsstrid som angår oss alla.

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