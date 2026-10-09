Debatt | islam
Våldsam tolkning bör inte representera hela islam
En religion bör inte definieras enbart utifrån vad vissa av dess anhängare har gjort eller hävdat, skriver Kashif Virk i en replik.
Det är viktigt att föra en seriös diskussion om islam med utgångspunkt i dess religiösa källor, skriver Kashif Virk i en replik.
Mimmi Beckvid, Adli Wahid
I Emil Mattssons text påstår han att Islamic Cultural Centre (ICC) är den första muslimska organisationen i Norge. Det stämmer inte. Ahmadiyya Muslim Jamaat, det samfund jag själv tillhör, etablerade sig i Norge redan på 1950-talet och är därmed äldre än ICC, som grundades 1974.