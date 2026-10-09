Debatt | islam

Våldsam tolkning bör inte representera hela islam

En religion bör inte definieras enbart utifrån vad vissa av dess anhängare har gjort eller hävdat, skriver Kashif Virk i en replik.

Det är viktigt att föra en seriös diskussion om islam med utgångspunkt i dess religiösa källor, skriver Kashif Virk i en replik.
Kashif Virk Kashif Virk imam, Islams Ahmadiyya församling, Malmö
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I Emil Mattssons text påstår han att Islamic Cultural Centre (ICC) är den första muslimska organisationen i Norge. Det stämmer inte. Ahmadiyya Muslim Jamaat, det samfund jag själv tillhör, etablerade sig i Norge redan på 1950-talet och är därmed äldre än ICC, som grundades 1974.

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