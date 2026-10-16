Debatt | kyrkomötet

S har medvetet frångått den praxis som tidigare funnits

Vi ser en olycklig maktkoncentration till S-gruppen, som går långt utöver vad 28 procent av rösterna i kyrkovalet skulle ge dem, skriver Leif Nordlander, gruppledare för Frimodig kyrka.

Tidigare har presidieposterna i utskotten i samförstånd fördelats mellan de flesta nomineringsgrupperna i kyrkomötet, skriver Leif Nordlander.
Leif Nordlander Leif Nordlander Gruppledare för Frimodig kyrka i Kyrkomötet
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Partipolitiseringen tilltar i Svenska kyrkan. Vid valet av ordförande och vice ordförande i kyrkomötets utskott blev utfallet att Social­demokraterna tillsatte sju av åtta ordförande i kyrkomötets utskott, trots att S fick endast 28 procent av rösterna till kyrkomötet i kyrkovalet 2025. Om vi räknar in även vice ordförandeposterna ser vi att de partipolitiska grupperna S, C, Visk och DGSK lagt beslag på 13 av de totalt 16 presidieposterna i utskotten.

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