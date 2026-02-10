Den som är utan synd ska kasta första stenen – men vem skyddas när stenen aldrig får kastas?

”Den som är utan synd ska kasta första stenen.” Detta välkända bibelcitat från Johannesevangeliet används ofta när orättfärdighet uppdagas i maktens korridorer. Senast hördes det från två norska pingstpastorer med anledning av krisen kring det norska kungahuset. Uppmaningen var att be för familjen – och att inte kasta några stenar.