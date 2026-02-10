Debatt | Övergrepp
Den som är utan synd ska kasta första stenen – men vem skyddas när stenen aldrig får kastas?
När människor med stor makt missbrukar sitt förtroende, utnyttjar sårbara eller bedrar medvetet, tas ofta detta bibelcitat fram som en sköld, skriver signaturen ”Kristen med erfarenhet av övergrepp i kyrkliga miljöer”.
”Den som är utan synd ska kasta första stenen.” Detta välkända bibelcitat från Johannesevangeliet används ofta när orättfärdighet uppdagas i maktens korridorer. Senast hördes det från två norska pingstpastorer med anledning av krisen kring det norska kungahuset. Uppmaningen var att be för familjen – och att inte kasta några stenar.