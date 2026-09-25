Debatt | Kristna väljare
Halldorf gör fantasifulla slutsatser om kristna väljare
Jag har respekt för Joel Halldorfs kunnande i kyrkohistoria. Det är svårare att känna respekt för vad som närmast är en snabbkurs i konsten att övertolka och missbruka statistik, skriver Elisabet Lann, KD.
Så varför sker ökningen inom ett ytterkantsparti med antisemitiska och terrorromantiska drag? skriver Elisabet Lann. Bilden: Så röstar gudstjänstbesökarna, enligt SVT VALU.
Jacob Zetterman
Kristna väljare avgjorde valet till regeringens nackdel. Det hävdar Joel Halldorf i sin blogg Vit Rök (18/9). Han skriver: ”Valu pekar faktiskt mot en fascinerande möjlighet: att gudstjänstfirarna blev tungan på vågen i 2026 års val. Siffrorna kan till och med tolkas som att rörelsen vänsterut framför allt drevs av besvikna, kristna KD-väljare.”