Debatt | Kristna väljare

Halldorf gör fantasifulla slutsatser om kristna väljare

Jag har respekt för Joel Halldorfs kunnande i kyrkohistoria. Det är svårare att känna respekt för vad som närmast är en snabbkurs i konsten att övertolka och missbruka statistik, skriver Elisabet Lann, KD.