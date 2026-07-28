Ge varje svenskt hushåll en gratis dagstidning

Debatt | gratis tidning

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Tänk vad det skulle göra för demokratin, integrationen, läskunnigheten och mycket, mycket annat! skriver Jan Olsson.

Tanken är också att den fria opinionsbildningen stimuleras i och med att fler tidningar med olika partifärger sannolikt kommer att startas, skriver Jan Olsson.
Jan Olsson Jan Olsson fristående debattör
Publicerad

Finns det en reform som på en och samma gång ökar integrationen, ökar totalförsvarsförmågan och minskar risken för att unga dras in i gängkriminalitet?

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