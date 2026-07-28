Ge varje svenskt hushåll en gratis dagstidning

Debatt | gratis tidning
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Tänk vad det skulle göra för demokratin, integrationen, läskunnigheten och mycket, mycket annat! skriver Jan Olsson.
Tanken är också att den fria opinionsbildningen stimuleras i och med att fler tidningar med olika partifärger sannolikt kommer att startas, skriver Jan Olsson.
Ekrulila & Privat
Finns det en reform som på en och samma gång ökar integrationen, ökar totalförsvarsförmågan och minskar risken för att unga dras in i gängkriminalitet?