Där ledare håller varann om ryggen skyddas vargarna in i det sista

Församlingen Bethel med Bill Johnson som huvudpastor, har vetat om kritiken åtminstone sedan 2019, men utan att på riktigt ta sig an missförhållandena. Johan Pernryd

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Den unga kvinnan Jubilee hade dejtat en man som var tio år äldre under en månads tid. De var på en konferens med den högt profilerande förkunnaren Shawn Bolz som ”profeterar” över Jubilees pojkvän. Inför en stor publik nämns mannen vid namn och reser sig upp. Bolz säger då att han såg siffran 50 och att han tror att Gud kommer att ge honom ett ”Jubilee-year”, ett jubelår. ”Ger detta mening för dig?.” ”Jaha, din flickvän heter Jubilee”, hör vi talaren säga som en upprepning av mannens reaktion. Och därefter säger han: ”Gud ger dig denna tjej”.

De gifter sig snabbt därefter, inte minst utifrån detta så kallade tilltal där Bolz också kunde benämna Jubilees arbetsplats. Awesome! Problemet var bara att mannen var en notorisk förgripare, något som visade sig direkt efter att de gift sig. Den unga kvinnan berättar också för youtubaren Mike Winger att hennes man upprepade gånger försöker strypa henne. Eftersom Jubilee trodde att Gud ville att hon skulle vara i denna relation tog det lång tid att ta sig ur.

Hela Bolz tjänst byggde på att ta reda på någon som han visste skulle komma på kvällens gudstjänst. Han hittade information på Facebook, i detta fall om flickvännen och var hon jobbade. Och utifrån detta ge låtsastilltal in i människors liv, ofta klädd i en trovärdig och smått humoristisk dräkt. Han bedrog människor. Mike Winger har också talat med unga män som berättar hur Bolz utsatte dem för sexuella övergrepp. Wingers post har spelats upp mer än 1,2 miljoner gånger sedan den lades ut den 17 januari i år.

I församlingen Bethel med Bill Johnson som huvudpastor, var Bolz länge en frekvent predikant som getts erkännande av ledarskapet. Församlingen har vetat om kritiken åtminstone sedan 2019. I vaga ordalag har Bethel Churchs ledare tidigare tagit avstånd från Bolz. Men när en av huvudpastorerna, Kris Vallotton, i en gudstjänst den 18 januari responderar på Wingers post och håller Shawn Bolz om ryggen, visar de med all tydlighet att Mike Winger har rätt. De har inte gjort upp med den osunda kultur omkring sin karismatik kopplat till profettjänsten. Deras instinktiva agerande visade också att de brydde sig mer om att skydda en predikantkollega än de många offer som så tydligt hade behövt deras stöd i en oerhört utsatt situation.

Desto bättre att hela Bethels ledarskap ångrar sig och söndagen därpå tydligt ber om ursäkt för sin famösa hantering av sin ofta anlitade predikant. Men det räcker inte.

Det ironiska med hela detta scenario och den kultur som verkar prägla Bethel är dess brist på profetiskt ledarskap. Vi talar här om en av de församlingar med störst kulturell påverkan på den världsvida kristenheten under det senaste decenniet. Bethel har inte bara exporterat sina karismatiska praktiker över världen. Deras lovsånger har fått en enorm spridning och uppskattning. Deras bibelskola har skolat tusentals unga människor, icke minst från Sverige. Detta förpliktigar.

Bethel Church är känd för sin lovsångsmusik. Deras stora framgånger riskerar också skapa en celibritetskultur som skyddar ledarna hellre än de många unga som blivit del av denna miljö. Bree Anne

Medan Bethel har varit upptagen av en profettjänst som är knuten till deras förståelse av kunskapens ord, verkar det saknas en öppenhet för den viktiga profettjänst som exempelvis Bibelns Natan levde i bredvid kung David. Den profettjänst som vågar säga det många ser: Att kejsaren är naken. Som ges tillträde till ledarskap för att påtala synd, rättfärdighet och dom.

Denna och flera liknande haverier måste få hela den karismatiska kristenheten att få syn på bakomliggande faktorer som höjer tröskeln till att erkänna missförhållanden i den egna organisationen. Detta kräver ett mått av profetisk insikt i de oerhört starka och mörka krafter som framgång för en rörelse kan skapa.

Stora ledare, talare och begåvade musiker som kräver höga arvoden, ger nya mått på hur ledarskap kan få se ut, långt från snickarsonens ideal.

Bethel Church i Redding, California är inte bara en församling. De har blivit del av en musikindustri genom att sjunga och skapa lovsånger – som ytterst är bön till Gud och vittnesbörd om Gud. Deras sånger är bland de kristna sånger som lyssnas till allra mest via olika strömningstjänster. Ka-tjing: Millioner av dollar. När de nu i mars och april ger sig ut på sin världsturné kostar biljetterna för en lovsångskonsert, detta märkliga fenomen, ofta mellan 400 och 1000 kr per person . Ka-tjing: Nya miljoner dollar.

Vad de kräver av välmenande arrangörer som gärna vill ge ungdomar en oförglömlig musikalisk upplevelse med Jesus i centrum, kan vi bara ana. Flyger de första klass? Kräver de dyra hotellrum? Vad står i deras rajder?

Detta är det som teologen Scot McKnight kallar för en giftig celebritetskultur när han reflekterade över vad som ledde till Willow Creeks stora ledarkris 2018. Stora ledare, talare och begåvade musiker som kräver höga arvoden, ger nya mått på hur ledarskap kan få se ut, långt från snickarsonens ideal. Och precis som andra begåvade ledare och musikstjärnor, måste dessa också skyddas som de celebriteter de ju är: Karismatiska ledare. Problemet är att en marknadsekonomisk version av vad de uppfattar vara Guds rike har uppstått.

Sättet att bemöta Natanprofeter som försöker påtala att kejsaren är naken, blir därför allt för ofta förnekelse och att hålla varandra om ryggen. Därmed skyddas vargarna in i det sista i stället för den hjord de enligt Apostlagärningarna 20 och Första Petrus brev 5 hade i uppdrag att vaka över. Vem är trygga med sådana herdar?

För om kejsaren är naken, ja då riskerar inte bara ledarens eget ministry, kändisskap, stjärnglans och privilegier att upphöra. Ett helt företagsimperium riskerar också att rasa. För alla som läst sin Bibel, kan fallet påminna om statyer vi känner till från Daniels bok. Eller bli en försmak på Babylons undergång i Uppenbarelseboken 18.

Den profetiska tjänsten lyfts i Bibeln upp som central för ett sunt församlingsliv. Den karismatiska delen av kristenheten behöver därför öka måttet av urskiljning och mycket mer uppriktigt förstå betydelsen av att inte missbruka Guds namn.

Allt för att Jubilee och alla andra som uppriktigt vill leva för Gud får jubla av glädje i tillbedjan och lovsång där Anden själv får tala in i våra liv. Ord av tröst, upprättelse och vägledning. Och ord av avslöjande när vi berusats av makter som vi inte alls ville släppa in i våra liv.