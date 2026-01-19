Kommer ALT att vinna tillbaka  förlorat förtroende?

Den form som ALT har byggt upp med utbildningsmöjligheter spridd runt i Sverige där varje student har en nära koppling till en lokal församling och en handledare, är mycket bra. Google street view

Många har åsikter om vad som behövs i en utbildning inför tjänst i församling och mission. Frågan aktualiseras nu när ALT presenterar omläggningen av sin utbildning. Behoven av djuplodande bibelteologi är grundläggande liksom förmåga att reflektera och presentera hållbara kristna etiska förhållningssätt. Gedigna kunskaper i kyrkohistoria och en utblick över kyrkans många olika delar runt om i världen förväntas. För att inte tala om kunskaper i missiologi, kristologi, pneumatologi, soteriologi och eskatologi.

Lägg därtill behoven av att teoretiskt reflektera över och praktiskt träna sig i ledarskap, predikokonst, evangelisation, själavård, förbön och andlig vägledning så förstår vi att man också måste ha koll på en hel del sociologi och psykologi, kommunikationsteori och förmåga att relatera till människor i olika åldrar och med olika kulturella bakgrunder.

Och nu blev någon lite misstänksam eftersom jag inte också har tagit med behovet av kunskap om arbetsrätt – många får ju trots allt arbetsledarsansvar. Eller neuropsykiatriska diagnoser – de flesta kommer att arbeta med människor där detta är viktigt. Eller grundläggande mediekunskap – att synas och finnas i klassiska medier liksom i sociala medier helst med filmat material är en viktig del i modern mission.

På detta sätt skulle vi kunna fortsätta göra listan lång. Det känns lätt oöverkomlig. Men det vittnar bara om att Guds rike berör alla livets olika delar. Jag vill våga påstå att ingen utbildning i världen är präglad av samma helhetssyn på människan, livet och världen som den som ska förbereda för tjänst i Guds rike.

Det är mitt i denna komplexitet som Akademi för ledarskap och teologi (ALT) presenterar sin omstrukturering. Samordnare Martin Wärnelid som jobbat med omläggningen uttrycker att det har skett med målsättningen att ALT ska vara just "en miljö där teologi får beröra hela livet: Huvud, hjärta, händer och fötter.”

Det är också rakt in i denna komplexa verklighet som Gud kallar människor till tjänst i församling och mission. Den form som ALT har byggt upp med utbildningsmöjligheter spridd runt i Sverige där varje student har en nära koppling till en lokal församling och en handledare, är mycket bra. Länge bedrevs all teologisk utbildningen i en relativt sluten akademisk miljö där unga människor kastades in i en för dem ny värld där mycket av vad de hade med sig blev ifrågasatt.

Detta ifrågasättande måste fortsätta finnas på en pastors- och ledarutbildning. Teser måste prövas. Det hör till all högskoleutbildning liksom i all andlig fördjupning. Men att det också sker i en församlingsmiljö, med erfarna pastorer som handledare som går nära studenten under hela studietiden är ovärderligt och ger plats för andlig formation. Många som själva har haft en pastorsstudent i sin församlingsmiljö kan dessutom vittna om vinsterna detta ger genom att studenten reflekterar och ställer frågan ”varför gör ni på detta viset?”.

Det finns också många ute i de hundratals församlingarna i frikyrkosverige som redan har kunskap, utbildning och relevant erfarenhet inom flera av de områden som jag inledde med att nämna. Gud kan kalla människor mitt i livet till tjänst. Att ALT då skapar ett tvåårigt program för sådana som sedan tidigare har en utbildning, men som vill sadla om, är mycket lovvärt.

Det sägs mindre om vad som är skolans kallelse och innehållsliga riktning i den omläggning som nu sker.

Tänk om kyrkorna kan vända strömmen så att lika många som väljer att lämna sin församlingstjänst till fördel för ett annat yrke, istället väljer att lämna sitt nuvarande yrke till fördel för en pastorstjänst. Det skulle kunna vitalisera pastorskåren i Sverige på många sätt om många med annan yrkeserfarenhet rustas för tjänst i Guds rike.

Formerna är en sak. ALT:s framtida utveckling hänger också på att det finns ömsesidig tillit mellan akademin och församlingsrörelserna. Omstruktureringen har förberetts under lång tid, och ska nog inte ses på som en reaktion på höstens ifrågasättande av en lärares omdiskuterade artikel i ALT:s egen tidskrift Hybrid. Men artikeln finns ofrånkomligt som en bakgrund när budskapet tas emot. Här finns det uppenbarligen behov av ytterligare samtal och reflektion både i de församlingar och samfund som är huvudmän för ALT – Alliansmissionen, Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen – och hos ALT som institution.

Nu har ALT markerat sin syn på hur de vill möta framtidens utmaningar. Deras ambition är att skolans teologiska profil ska synas i det de gör. Rektor Ulrik Josefsson bedyrar att ”det ska finnas rum för övertygelser och att odla dem.” Han betonar också att allt de gör ska ”ha en riktning i det som är vår och din kallelse”.

Det sägs mindre om vad som är skolans kallelse och innehållsliga riktning i den omläggning som nu sker. För att vinna det breda förtroende som detta gemensamma utbildningsprojekt behöver ha, måste innehållet bejakas av skolans ägare. Och där behöver skolan arbeta hårt för att skapa det breda förtroende som krävs för att vara en kraftfull aktör i kristenheten i Sverige.

Men som vi tidigare betonat här på ledarplats, behöver också församlingarna göra sin del av arbetet. Det är i den lokala församlingsmiljön som teologisk utbildning ska landa. Det är också där teologiskt hållbara former för trons liv ska gestaltas. Lokala församlingar behöver genomtänkt teologi.

När nu ALT presenterar nya flexiblare ettåriga högskoleutbildningar, så är detta vägen flera församlingsledare borde gå. Det vore en stor styrka om pastorerna inte blir ensamma om att ha arbetat med teologi på det djup som en teologisk högskoleutbildning ger, om än bara som en ettårig kurs på ALT eller någon av de andra teologiska utbildningar som ges i Sverige.

Uppgiften att i Ordets och bönens tjänst stå i andligt ledarskap är något av det mest komplexa och sammansatta du kan ta dig an. Men också något av det allra viktigaste. Fler borde se detta som en del av sin livskallelse även om de inte avser att bli pastorer.