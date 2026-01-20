Erik den röde var på Grönland mer än 1 000 år före Donald den orangea

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

När USA grep Venezuelas ickevalde president Maduro påstod vissa att nu vet alla att Donald Trump menar vad han säger.



Jag förstod aldrig det där. Bara under hans första mandatperiod räknade Washington Post ut att presidenten ljugit eller vilselett väljarna 30 573 gånger. Inte sällan är det han säger antingen naket själv­förhärligande eller ett slags första förhandlingsbud, helt utan verklighets­koppling.

Nu har Trump gjort några av sina mer bisarra utspel hittills. Apropå sin hunger efter Grönland skrev han till Norges stats­minister Jonas Gahr Støre dels att han var så kränkt över att inte ha fått Nobels fredspris att han inte längre känner ”någon skyldighet att tänka enbart på fred.”

Och så kom en liten historieutläggning: Varför skulle danskarna ha rätt till Grön­land? ”Det finns inga skriftliga dokument”, skrev Trump, ”det är bara att en båt landade där för hundratals år sedan – men vi hade också båtar som landade där.”

Det är bara det att den första ”båten”, som kommit ur kurs mellan Norge och Island, drev i land på Grönland cirka år 900. Därefter koloniserade nordmännen ön omkring 100 år senare genom Erik den röde. Det är 800 år före USA:s grundande.

Vi kristna vet att ingen makt på jorden är för evigt. Vi lär oss att inte vara rädda.

Det är viktigt att tänka på att ännu har inte Trump gjort verklighet av sina hot om Grönland. Inga amerikanska trupper har tagit Nuuk, inga tullar är införda.

Men hoten är förstås allvarliga nog. Trumps barocka tirader påminner oss om att världen inte är densamma längre, att det inte finns några gränser för vilka skador hans narcissism och girighet kan orsaka.

Som kristna borde vi vara vana vid att verka i det undanskymda medan världens mäktiga stormar och bullrar. Vi vet att ingen makt på jorden, oavsett hur skarpa svärd och tjocka sköldar den svingar, är för evigt: ”Ve dem som stiftar orättfärdiga lagar”, påminner oss Jesaja, ”och skriver förtryckande stadgar!”

Vi lär oss att inte vara rädda och att aldrig, aldrig sluta hoppas. I den lilla världen kan vi göra mycket gott, och vi kan frimodigt tala ut mot orättfärdighet i det stora.