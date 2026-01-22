Enligt trovärdiga uppgifter är de kristna i vår tid världens mest förföljda religiösa grupp. De rapporter som lyser igenom i Open Doors nyligen publicerade lista är fruktansvärda, särskilt om vi fäster blicken på statistik från länder som Syrien, Nigeria och Sudan. I många länder förföljs kristna just för att de är kristna, och förföljarna återfinns i många läger, från kommunister och ateister i Nordkorea till militanta islamister i Mellanöstern och Afrika.