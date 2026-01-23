Varför framställer Henrik Jönsson S-ledaren som galen av ilska?

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Jag har träffat högerdebattören Henrik Jönsson ett par gånger. Han är trevlig, resonabel och ger ett mycket vänligt intryck. Därför blev jag förvånad när jag nyligen såg ett av hans inlägg på X. Det illustrerades av en profilbild av Magdalena Andersson (S). Hon såg livsfarlig ut. Munnen gapade som i ett skrik, ögonen och näsan var rynkade som hos någon som förtärs av ett utbrott av ilska eller hat.

För transparens ska sägas att Magdalena Andersson och jag pluggade tillsammans och har gemensamma vänner. Jag har aldrig sett henne med det ansiktsuttrycket, så jag mejlar Henrik Jönsson och frågar. Jodå, bekräftar han: det var fejk.

”Bilden är AI-satir, och illustrerar Anderssons anklagande attityd gentemot mig, Kvartal och X”, skriver han. ”Öppna munnar genererar fler klick, om du kollar på mina filmer ser du att det därför finns många öppna munnar på olika personer i mina thumbnails.”

Sanningen gör oss fria, inte AI.

Jag frågar om han inte ser risken att folk ska tro att den är på riktigt och tycka att hon är aggressivare än hon är? Nej, svarar Jönsson: ”Jag tror få tolkar thumbnail-illustrationer som fakta, utan mer som satir eller reklam.”

Men AI-bilder ser nu så äkta ut att risken är att folk faktiskt tar dem på allvar och tänker: ”Sjukt att Andersson vrålar rakt ut med blottade tänder, hon verkar ju inte klok!”

Motståndarna har redan etiketterat henne som ”arga Andersson” eller ”arga Magda”, och det är sant att hon kan ge ett koleriskt intryck – men i så fall borde väl verkligheten räcka utan att man måste förvränga den?

Har man inte alltid använt satiriska bilder i politiken? Jo, men om någon ritar en Hitlermustasch på Ulf Kristersson är det ingen som tror att det är på riktigt, att statsministern gillar nazismen så mycket att han till och med snott dess främsta ansiktsbehåring.

Nu när vi gått in i valåret 2026, och hot mot politiker är vardagsmat, har jag en önskan inte minst till kristna debattörer. Bemöt era motståndare som de är, skapa inte en karikatyr av dem och angrip karikatyren. Sanningen gör oss fria, inte AI.

Dagen har valt att inte publicera den manipulerade bilden.

