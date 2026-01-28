Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Ebba Busch är ohotad som partiledare för Kristdemokraterna. Frågan är inte hur länge hon får sitta kvar, utan vad som händer med partiet under tiden.

Just nu är Ebba Busch ledaren som tog KD till regeringsmakten. Om risken växer att hennes arv i stället blir ”partiledaren som fick partiet att trilla ur riksdagen” kan hon mycket väl tacka för sig och snegla på något av alla jobberbjudanden som säkert anlänt efter toppmötet i Davos.

I intervju efter intervju på perfekt utrikiska fick världen veta vilken politik Ebba Busch är mest stolt över: tuffa tag mot brott, lägsta invandringen på 40 år och den lägsta skatten på 50 år. Hennes formulering ”this Busch administration” om regeringen har roat och provocerat. Men den självsäkra bilden kontrasterar mot en växande osäkerhet: vilka väljare är det egentligen KD riktar sig till?

Om den hårdare linjen varit en framgång för ett parti som en gång ville vara de svagas och utsattas röst kan visa sig i nästa val.

Ebba Busch stolt över historiskt hårda tag. Kristdemokraterna på X

Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, visar kurvor som pekar på att bedjande kristna numera föredrar partier till vänster. Partinära Johan Ingerö och andra företrädare pekar på andra kurvor som visar att kristna visst gillar hårdare tag.

Nog finns det bedjande kristna som röstar KD. Och nog finns det fromma väljare som föredrar högerpolitik framför vänsterdito (precis som tvärtom). Det står bortom allt tvivel att KD:s nya linje både har lockat nya väljare och stött bort gamla. Frågan är om de nya är tillräckligt många – och lojala nog – för att bära partiet över fyraprocentsspärren.

Kritiken handlar inte bara om väljarbasen, utan också om partiets själ. Mia Frisk, tidigare regionråd och partistyrelseledamot, skrev nyligen på Facebook om förslaget att döma 13-åringar till fängelse: ”Hur Kristdemokraterna kan stå bakom ett så uselt förslag är för mig en gåta. Kristdemokraterna har tidigare stått på barnens sida och kämpat för barns rättigheter.”

KD:s förändring och väljarutbyte har pågått länge och accelererat under ”the no bullsh*t-administration”. Om den hårdare linjen varit en framgång för ett parti som en gång ville vara de svagas och utsattas röst kan visa sig i nästa val. Går det fel riskerar KD att stå utan både många av sina gamla väljare och tillräckligt många nya. Men i så fall har Ebba Busch visat att hon är redo för en framtid även utanför Sveriges gränser.