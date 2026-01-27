Norska Ellinor Meiran skickades iväg med Donau 1942 från Oslo till Auschwitz. Hon var bara fem år gammal. Målning: ”Ellinors resa – hämtas på Rosenborgsgatan 15” av Vebjørn Sand. Felicia Ferreira

”Den som sover i en demokrati vaknar upp i en diktatur.” Otto Gritschneders citat möter besökaren redan vid ingången till konstinstallationen Roseslottet i Oslo, skapad av konstnären Vebjørn Sand. Det är en mening som vägrar låta oss stå på tryggt avstånd. Den pekar inte på andra länder, andra tider eller andra människor. Den talar om oss. Om vaksamhet. Om ansvar. Och om hur snabbt det som upplevs stabilt kan gå förlorat.