Demonstrationerna för Palestina urartar gång på gång på gång

Så hände det igen: En svensk Palestinademonstration urartade.

Den här gången var det civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin som la ut en film som visar hur han på måndagen förföljdes av skrikande demonstranter efter ett partimöte.

Tidigare har vi sett aktivister uppträda aggressivt utanför riksdagshuset mot SD-parlamentarikern Jessica Stegrud. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) har fått påhälsning i sitt hem. Statsminister Ulf Kristersson har utsatts för hot genom att Palestinaaktivister anföll en docka med hans utseende, och han har tvingats avbryta ett öppet möte i Göteborg på grund av skrikande demonstranter.

Lägg till händelser med tydligt antisemitisk karaktär, som när en demonstrant på Odenplan i Stockholm gick till angrepp mot ett antal ”Aron” som han påstod har infiltrerat medier och politik.

På engelska talar man gärna om ”optik”: Hur (inte minst politiska) händelser ser ut och tolkas. En folkvald politiker som förföljs av aggressivt skrikande människor på grund av sina åsikter är riktigt dålig optik för Palestinarörelsen.

Men det hela är förstås mycket värre än så. Som flera påpekat: Två svenska toppolitiker har mördats på offentlig plats. Det är bara tre år sedan psykiatrisamordnaren Ing-Marie Birgitta Wieselgren knivhöggs till döds i Almedalen.

En vanlig reaktion från dem som vill tona ner allvaret lyder: ”Är det inte viktigare att fokusera på Israels bomber i stället för svenska demonstranter?” Det är en märklig inställning. Dels kan man utmärkt väl uppmärksamma båda fenomenen. Dels handlar utfallen mot politiker om den öppna svenska demokratin – och en viktigare fråga att diskutera i Sverige finns inte.

På Facebook skriver riksdagsledamoten Hanna Gunnarsson (V) ett långt och upprört inlägg som avslutas med orden: ”Att uttrycka sina åsikter måste alltid vara tillåtet i en demokrati men att följa efter politiker, eller på andra sätt skrämma, är ett mycket dåligt sätt att protestera.”

Exakt så. Dåligt för Palestinas sak, dåligt för demokratin.