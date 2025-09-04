Gästkrönika
Därför var det något av en käftsmäll när jag tittade närmare och märkte att lågorna utanför restaurangen inte var äkta, skriver Emma Audas.
Illustrationen är skapad med stöd av AI-verktyget Adobe Firefly
Emma Audas:
Farligt att acceptera att verkligheten inte behöver vara vad den utger sig för
Vad händer när världen inte längre är skapad?
Lyktorna brann så vackert i sensommarkvällen. Flammande
lågor som vittnar om liv och rörelse, rök och doft. Skenet säger ”detta är nu,
du finns till just nu. Snart har lågan slocknat. Livet är en gåva, och den ges dig
nu.”