Gästkrönika

Därför var det något av en käftsmäll när jag tittade närmare och märkte att lågorna utanför restaurangen inte var äkta, skriver Emma Audas. Illustrationen är skapad med stöd av AI-verktyget Adobe Firefly

Emma Audas:

Farligt att acceptera att verkligheten inte behöver vara vad den utger sig för

Vad händer när världen inte längre är skapad?