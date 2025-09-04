Gästkrönika

Bild av en ljuslykta som står på ett bord. I bilden finns texten 'Det här är inte en ljuslykta*' och '*Hela bilden är genererad av AI'
Därför var det något av en käftsmäll när jag tittade närmare och märkte att lågorna utanför restaurangen inte var äkta, skriver Emma Audas.

Emma Audas:
Farligt att acceptera att verkligheten inte behöver vara vad den utger sig för

Vad händer när världen inte längre är skapad?

Lyktorna brann så vackert i sensommarkvällen. Flammande lågor som vittnar om liv och rörelse, rök och doft. Skenet säger ”detta är nu, du finns till just nu. Snart har lågan slocknat. Livet är en gåva, och den ges dig nu.”

ledare ai - artificiell intelligens skapelse teologi krönikor emma audas gästkrönika

