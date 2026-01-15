Sluta tjafsa om dans och börja ta ansvar för skapelsen

Jag var på vippen att skriva en annan krönika. Efter att jag ögnat igenom ett kommentarsfält under ett inlägg på Dagens Facebooksida, och bedrövats av tonläget mellan kristna bröder och systrar, slog det mig hur snabbt vissa verkar ha behovet av att tillrättavisa andra, gärna med andliga förtecken.