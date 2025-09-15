Ironiskt att Elisabet Lann (KD) ställs till svars för sina värderingar

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Kristdemokraterna, Ebba Busch och den nya sjukvårdsministern Elisabet Lann har fått gott om uppmärksamhet i medierna på sistone.

Busch för att hon som vice statsministern var snabbare fram än statsminister Kristersson när Lann svimmade vid sin första presskonferens (vilket naturligtvis också skapade uppmärksamhet). Nu svämmar medierna över av nyheten att Lann kan ha ett samvete, med svenskt mått mätt tydligen så främmande.

I samma vecka som allt detta utspelade sig postade partiledaren ett långt inlägg i sociala medier: Islam ska anpassa sig till Sverige – inte tvärtom. Vän av ordning känner sig hemma i inläggets tal om värderingar (20 gånger nämns ordet eller varianter av det). Det brukade även kristdemokraternas kristdemokrat, Alf Svensson, prata om på sin tid som partiordförande. Däremot är vi inte lika vana vid att få våra värderingar så upphaussade att ”överordnad svensk kultur” lyfts som något heligt. Utspelet har inslag som en analytiker utan problem skulle klassa som populistiska med lite lätt anstrykning av nationalkonservatism. Men smart är det.

Det kan kanske fungera om man har uppsåtet att fiska väljare från SD, bland dem som ”inte känner igen sig i delar av vad Sverige blivit”, som Busch uttrycker det. Vissa av de egna applåderar ivrigt att KD väljer den strategin. De anser att det vore en välgärning om SD kunde krympa, för annars kommer Tidöregeringen efter nästa val få problem och SD ministerposter.

Andra känner sig beklämda och frågar sig om det var därför Acko Ankarberg Johansson, KD:s nyss avgångna sjukvårdsminister, fick nog och tackade för sig trots att hon veckan före meddelat att hon kandiderade inför nästa val.

Men samvete är ett rött skynke, inte minst för de röda partierna.

Tyckare spekulerade i huruvida Ankarberg Johanssons avgång var ett sätt för Busch att ta kontroll över KD:s viktigaste valfråga, att storsatsa inför valrörelsen med nya krafter, namnkunniga och makthungriga profiler (även Busch själv förekom i gissningslekarna). En som dock inte stämmer in på den önskelistan är Elisabeth Lann. Lann är både kunnig, ideologisk och ett namn som efter många års trogen partitjänst samlar stort förtroende inom partiet. Men något tungt affischnamn är hon inte. I alla fall inte ännu. Och det var nog knappast därför Ankarberg Johansson slutade.

Såväl den förre som den nuvarande sjukvårdsministern och socialminister Jakob Forssmed brukar benämnas som mer ”mitten” eller ”vänster” än den högerfalang som varit tongivande i partiet de senaste åren. Och även om dessa kristdemokrater naturligtvis också gillar tal om värderingar, uppskattar de inte nödvändigtvis tal om överordnad svensk kultur.

I många år har Busch talat om ”icke valbara värderingar”. Hon har dock inte lagt någon större möda på att förklara hur valfriheten ska inskränkas (förutom möjligen då att böneutrop inte borde tillåtas). I hennes senaste utspel går hon längre. ”Vi” i texten är så övertydligt ”svensken som ingår i samhällsgemenskapen” och ”de”, alla andra som inte ses som svenska, det vill säga muslimer som inte anpassat sig tillräckligt till svenska, kristna eller humanistiska värderingar.

Även Elisabet Lann och partisekreterare Liza-Maria Norlin skrev om värderingar i en debattartikel i SvD nu i sommar där de försvarade regeringens kartläggning av värderingar i samhället. KD talar gärna om naturrätt, och visst har de rätt i att "rätt och fel inte bara avgörs av lagen". Det var också därför Lann i en ledartext i Kristdemokraten för tio år sedan skrev: "Att vi följer lagen gör oss inte omedelbart till goda medmänniskor. För det behöver vi också låta samvetet tala och våga lyda dess röst".

Men samvete är ett rött skynke, inte minst för de röda partierna. Samvetsfrihet är för dem synonymt med abortmotstånd. Då hjälper det föga att Lann försäkrat att hon står bakom svensk abortlag. Socialdemokraterna har nämligen en liten annan syn på det här med rätt och fel. Det avgörs enkom av lagen, i alla fall i vissa frågor. Den som till äventyrs har ett samvete som säger något annat har fel.

I juridiksammanhang kallas detta för Uppsalaskolan, och företräddes främst av juridikprofessorerna Vilhelm Lundstedt och Östen Undén, som under flera decennier också var socialdemokratiska toppar. Dessa båda var stora motståndare till att Sverige skulle ansluta sig till Europakonventionen för mänskliga rättigheter och det var inte förrän utrikesminister Undén avgått som Sverige erkände Europadomstolens jurisdiktion. I samma anda har nu socialdemokraten Fredrik Lundh Sammel begärt att Elisabet Lann ska kallas till socialutskottet för att stå till svars för sina värderingar.

Socialdemokraternas hållning beror delvis på att de med sitt långa regeringsinnehav ville förhindra att någon annan skulle ha något att säga till om i Sverige. Och de har givetvis fel. Men det är ändå lite ironiskt att Kristdemokraterna, som menar att muslimer måste följa svensk lag och anamma svenska värderingar för att kunna bli svenskar, ställs inför räfst och rättarting för att de påpekar att det kan finnas kristna värderingar som avviker från svensk lagstiftning.