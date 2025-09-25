Gästkrönika

Om principen stämmer att ”vi bör prata mycket om det som Bibeln talar mycket om” borde vi prata mycket om pengar, skriver Simon Holst.

Simon Holst:
Kyrkor borde prata mer om pengar 

Om fler gav tionde hade statsbidrag till trossamfund varit en ickefråga 

Publicerad

Om principen stämmer att ”vi bör prata mycket om det som Bibeln talar mycket om” borde vi prata mycket om pengar. Faktum är att Jesus talar om ämnet nittio gånger i evangelierna vilket återspeglas i 16 av hans 38 liknelser. Hela Bibeln har över 2 000 verser som talar om pengar och ägodelar att jämföra med ungefär 500 verser om tro respektive bön.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

myndigheten för stöd till trossamfund (sst) simon holst ledare krönikor gästkrönika givande och tionde

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning