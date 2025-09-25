Om principen stämmer att ”vi bör prata mycket om det som Bibeln talar mycket om” borde vi prata mycket om pengar, skriver Simon Holst. Amanda Lindgren

Om principen stämmer att ”vi bör prata mycket om det som Bibeln talar mycket om” borde vi prata mycket om pengar. Faktum är att Jesus talar om ämnet nittio gånger i evangelierna vilket återspeglas i 16 av hans 38 liknelser. Hela Bibeln har över 2 000 verser som talar om pengar och ägodelar att jämföra med ungefär 500 verser om tro respektive bön.