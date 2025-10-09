Gästkrönika
En kommission bestående av 21 teologer fann henne skyldig till återfall i kätteri och dömde henne till döden.
Jason Grant
Dick Harrison:
Marguerite Poretes öde ännu ett tragiskt kapitel i kyrkans historia
Varför sågs hon som så farlig – var det för att hon hade större framgång än prästerna?
Kristendomens
historia rymmer gott om övergrepp, vilka i efterhand ter sig obegripliga, men
som likväl har färgat vår kultur och efterlämnat skuggor av erfarenhetsmättad
tragik. När jag i dag läser om förföljelser och uppgörelser i kyrkliga led drar
jag mig osökt till minnes dessa mörka kapitel i vårt förflutna.