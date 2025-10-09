Gästkrönika

En kommission bestående av 21 teologer fann henne skyldig till återfall i kätteri och dömde henne till döden.

Dick Harrison:
Marguerite Poretes öde ännu ett tragiskt kapitel i kyrkans historia

Varför sågs hon som så farlig – var det för att hon hade större framgång än prästerna?

Publicerad

Kristendomens historia rymmer gott om övergrepp, vilka i efterhand ter sig obegripliga, men som likväl har färgat vår kultur och efterlämnat skuggor av erfarenhetsmättad tragik. När jag i dag läser om förföljelser och uppgörelser i kyrkliga led drar jag mig osökt till minnes dessa mörka kapitel i vårt förflutna.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

dick harrison gästkrönika krönikor ledare historia

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning