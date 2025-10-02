Gästkrönika
Unga vill ha äkthet – inte kyrkans tomma fraser, skriver Ida-Maria Brengesjö.
Lise Åserud/NTB
Ida-Maria Brengesjö:
Unga söker Jesus på Tiktok – men möts av en tyst kyrka
Det kräver mer av oss som kyrka och lärjungar än vad vi tidigare har behövt vara beredda på
Inför helgens kyrkokonferens i Equmeniakyrkan möttes ett
antal unga vuxna till en förkonferens. Ett dygn med unga
som vill, längtar och brinner efter att forma kyrka nu och framåt. Ändå är den
kanske vanligaste frågan jag får i mötet med församlingar hur vi når unga. Det
verkar finnas ett glapp här som vi missar!