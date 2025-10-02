Gästkrönika

Unga vill ha äkthet – inte kyrkans tomma fraser, skriver Ida-Maria Brengesjö.

Ida-Maria Brengesjö:
Unga söker Jesus på Tiktok – men möts av en tyst kyrka

Det kräver mer av oss som kyrka och lärjungar än vad vi tidigare har behövt vara beredda på

Publicerad

Inför helgens kyrkokonferens i Equmeniakyrkan möttes ett antal unga vuxna till en förkonferens. Ett dygn med unga som vill, längtar och brinner efter att forma kyrka nu och framåt. Ändå är den kanske vanligaste frågan jag får i mötet med församlingar hur vi når unga. Det verkar finnas ett glapp här som vi missar!

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

tiktok gästkrönika krönikor ledare ida-maria brengesjö ungdomar och tro equmeniakyrkan

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning