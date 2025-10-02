Inför helgens kyrkokonferens i Equmeniakyrkan möttes ett antal unga vuxna till en förkonferens. Ett dygn med unga som vill, längtar och brinner efter att forma kyrka nu och framåt. Ändå är den kanske vanligaste frågan jag får i mötet med församlingar hur vi når unga. Det verkar finnas ett glapp här som vi missar!