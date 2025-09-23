Varför plockar P4 bort en intervju som ställer helt relevanta frågor?

”Jag står upp för judars rätt att vara judar i Sverige”, säger statsrådet Anna Tenje (M) till P4 Kronoberg. Caisa Rasmussen/TT

Under andra världskriget beslöt tyskarna i det ockuperade Danmark att alla landets judar skulle bära en armbindel med gul Davidsstjärna. Morgonen därpå gav sig landets kung Christian ut på en ridtur genom Köpenhamn. På armen hade han Davidsstjärnan. Tyskarna drog omedelbart tillbaka beslutet.

Den vitt spridda historien är ju tyvärr en skröna, men dess andemening är sann. Att frimodigt bära symbolen för en utsatt grupp kan vara en skimrande solidaritetshandling, som ledarsidan har konstaterat.

Nyligen släppte Judiska ungdomsförbundet en rapport som visar att allt fler judiska studenter och anställda vid svenska lärosäten känner rädsla efter Hamas terrorattack och Gazakrigets utbrott. Många har börjat dölja att de är judar – bland annat genom att ta av sig sina Davidsstjärnor. Svenska judar är en liten, trängd grupp, utsatt för hot och aggressioner från många håll.

En som visar sin solidaritet som kung Christian i historien är socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), som bär Davidsstjärnan runt halsen. Det ska hon ha all heder för.

När Tenje nyligen intervjuades av P4 Kronoberg ställde reportern frågor om ifall stjärnan innebär att ministern tar ställning för Israel i Gazakriget. Efter hård kritik på nätet valde P4 att avpublicera inslaget.

En fråga är ingen anklagelse.

Men här tänker kritikerna fel. Lyssna på intervjun – en längre version finns fortfarande tillgänglig. En fråga är ingen anklagelse. Det är en möjlighet att förklara och utveckla ett tänkande. Reporterns uppgift är att ställa de frågor som lyssnarna vill ha svar på.

Tyvärr är tiden så uppskruvad att dessa frågor måste ställas.

I sina svar kunde Anna Tenje flera gånger understryka hur hon står bakom svenska judar. Hon fick också stöd av den andra intervjuade, en rektor i religionsvetenskap som underströk att det inte är det minsta problematiskt att bära Davidsstjärna och efterlyste att fler bär solidaritetssymboler.

”Folk läser in alldeles för mycket i små gester”, sa rektorn. Samma sak gäller radioinslag. Det var onödigt räddhågset av P4 att avpublicera.